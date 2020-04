Coronavirus: da Usa 5 milioni dollari ai palestinesi

TEL AVIV - Gli Usa daranno 5 milioni di dollari all'Autorità nazionale palestinese (Anp) "per far fronte ai bisogni vitali nella lotta al Covid-19". La mossa, annunciata su Twitter dall'ambasciatore Usa in Israele David Friedman, è la prima di questo tipo dopo 2 anni di congelamento economico americano nei confronti dell'Anp a causa del Piano di pace di Trump, osteggiato dai palestinesi. La somma, ha spiegato Friedman che si è detto "contento" della decisione, è destinata agli ospedali e alle famiglie. Gli Usa, ha aggiunto, "sono impegnati nell'assistere il popolo palestinese e altri nel mondo alle prese con la crisi". L'apertura dell'amministrazione americana ai palestinesi era stata sollecitata nei giorni scorsi da un gruppo di senatori repubblicani.