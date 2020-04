Coronavirus: Assad, crisi mostra fallimento dell'Occidente Presidente siriano incontra ministro iraniano a Damasco

(ANSAmed) - BEIRUT, 20 APR - La crisi del coronavirus "ha messo a nudo il fallimento dei sistemi e dei valori dei paesi occidentali". Lo ha detto oggi il presidente siriano Bashar al Assad ricevendo a Damasco il ministro degli esteri iraniano Javvad Zarif. Citato dall'agenzia governativa siriana Sana, Assad ha detto che "la crisi del coronavirus ha messo a nudo il fallimento dei sistemi e dei valori dei paesi occidentali...



perché la pandemia ha mostrato che questi sistemi servono a interessi particolari e non sono al servizio dei popoli".



Le autorità siriane hanno finora registrato 39 casi positivi al Covid-19 e 3 decessi ma il sistema sanitario governativo siriano non è in grado, dopo nove anni di guerra, di eseguire un numero sufficiente di tamponi. Le cifre ufficiali siriane sul Covid-19 non possono essere considerate accurate. Durante il loro incontro, Assad e Zarif sono stati ripresi dai media governativi siriani e iraniani con indosso sul viso le rispettive mascherine. L'Iran è alleato strategico della Siria da circa 40 anni.(ANSAmed).