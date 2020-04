Israele: media, 'raggiunto l'accordo tra Netanyahu e Gantz' Stasera l'incontro per formalizzare l'intesa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 APR - Benny Gantz e Benyamin Netanyahu hanno raggiunto un accordo per un governo di emergenza nazionale. Lo riporta il sito Ynet che cita una fonte di 'Blu-Bianco', il partito di Gantz, dopo un'altalena di notizie contrastanti diffusesi lungo il giorno. Al momento non ci sono tuttavia conferme ufficiali. Quello che è certo che i due si incontreranno questa sera nella residenza di Netanyahu a Gerusalemme per formalizzare probabilmente l'intesa.(ANSAmed).