Le Figaro, Ue con le spalle al muro sugli aiuti all'Italia Se troppo debole rischia di destabilizzare l'intera zona euro

(ANSA) - PARIGI, 20 APR - "Aiuto all'Italia: l'Unione europea con le spalle al muro". E' il titolo di prima pagina de Le Figaro-Economie, le pagine economiche del quotidiano francese, secondo il quale "l'Italia sarà al centro delle discussioni sulle misure di rilancio comuni durante il summit in programma giovedì per videoconferenza. Il livello molto alto del debito italiano e l'assenza di margini di manovra di Roma per finanziare anche solo un piano di sostegno all'altezza dei suoi bisogni preoccupano i mercati finanziari", scrive il quotidiano parigino. E aggiunge: "Questa fragilità minaccia indirettamente altri Paesi del sud dell'eurozona come la Grecia o il Portogallo duramente provati dalle conseguenze della crisi del 2008. In prospettiva, è l'intera zona euro che rischia di essere destabilizzata da un'Italia divenuta il suo anello debole". "Attesi sulla coesione e sull'ambizione delle risposte per soccorrere le economie dell'Unione, i ventisette capi di Stato e di governo sono con le spalle al muro. Le divergenze restano vive, tra, da una parte, la Germania e i Paesi Bassi e gli altri membri dall'altra", conclude. (ANSA) Z04