Coronavirus: Commissione Ue propone aiuti per 12 Paesi

(ANSAmed) - TUNISI, 22 APR - La Commissione europea ha approvato oggi la proposta di stanziamento di un pacchetto di assistenza macrofinanziaria (Amf) di 3 miliardi di euro per aiutare dieci Paesi limitrofi a limitare le ricadute economiche della pandemia di coronavirus. Lo rende noto la Commissione Ue in una nota precisando che tale proposta si aggiunge alla strategia del "Team Europa", risposta solida e mirata dell'Ue per sostenere gli sforzi dei Paesi partner nell'affrontare la pandemia di coronavirus e rappresenta un'importante dimostrazione della solidarietà dell'Ue in un momento di crisi senza precedenti. Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze di finanziamento, i fondi dell'Amf saranno ripartiti nel seguente modo: Albania 180 milioni, Bosnia-Erzegovina 250 milioni, Georgia 150 milioni, Giordania 200 milioni, Kosovo 100 milioni, Repubblica di Moldavia 100 milioni, Montenegro 60 milioni, Macedonia del Nord 160 milioni, Tunisia 600 milioni e Ucraina 1,2 miliardi di euro. "I fondi Amf saranno resi disponibili per 12 mesi sotto forma di prestiti a condizioni altamente favorevoli per aiutare questi paesi a coprire le loro esigenze di finanziamento immediate e urgenti". "Insieme al sostegno del Fondo monetario internazionale, i fondi possono contribuire a migliorare la stabilità macroeconomica e a creare spazio per consentire l'allocazione di risorse per proteggere i cittadini e mitigare le conseguenze socioeconomiche negative della pandemia di coronavirus", si legge nella nota di Bruxelles. "Questo strumento sarà disponibile anche per altri Paesi ammissibili con difficoltà nella bilancia dei pagamenti". "La solidarietà europea non deve fermarsi ai confini della nostra Unione. Perché in questa crisi globale, stiamo o cadiamo insieme. Oggi la Commissione europea sta facendo un passo decisivo per aiutare dieci dei nostri vicini nella loro lotta contro il Coronavirus.



Chiedo al Parlamento europeo e al Consiglio di concordare rapidamente questo importante pacchetto", ha detto il Commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. (ANSAmed).