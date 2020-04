Siria: vertice Turchia-Russia-Iran, focus su Idlib Videoconferenza tra capi diplomazie, 'lotta comune al Covid-19'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 22 APR - I ministri degli Esteri di Turchia, Russia e Iran hanno affrontato oggi in videoconferenza nel formato del terzetto di Astana la situazione in Siria. Nel corso del vertice, riferisce su Twitter il capo della diplomazia di Ankara Mevlut Cavusoglu, "è stata discussa la lotta alla pandemia di Covid-19 nel contesto della Siria", "i recenti sviluppi, in particolare a Idlib e a est dell'Eufrate, il processo politico, la soluzione umanitaria e il ritorno dei rifugiati". (ANSAmed).