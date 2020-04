Tunisia: Mufti, il Ramadan avrà inizio domani Niente osservazione a vista luna nuova per misure coronavirus

(ANSAmed) - TUNISI, 23 APR - Domani sarà in Tunisia il primo giorno del Ramadan, mese sacro per i musulmani, corrispondente al primo giorno di Ramadan dell'anno 1441 dell'Egira. Lo ha annunciato il Mufti della Repubblica, Othman Battikh, precisando che quest'anno a causa della situazione sanitaria eccezionale dovuta all'emergenza coronavirus che impedisce gli assembramenti, non si potrà procedere alla tradizionale osservazione a vista della luna crescente. Così per fissare la data di inizio del mese sacro, ha spiegato Battikh, ci si è basati sui dati scientifici dell'Istituto nazionale di metereologia.



Il Mufti ha anche fatto un appello ai tunisini perché rispettino le misure di distanziamento sociale, e ha invitato le persone a rischio di salute a non digiunare. Battikh ha inoltre spiegato che la preghiera di Tarawiḥ non è un obbligo esortando i fedeli a pregare a casa. Le autorità tunisine, di concerto con il ministero degli Affari religiosi, hanno infatti chiuso da oltre un mese le moschee per evitare la propagazione del coronavirus.(ANSAmed).