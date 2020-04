Gaza: media, Egitto costruisce un reticolato elettrificato

TEL AVIV - Le autorità egiziane sono impegnate in questi giorni nella costruzione, lungo un tratto del confine con Gaza, di un reticolato elettrificato. Lo riferisce il sito palestinese QudsNews che mostra in merito un breve filmato. Fonti stampa locali aggiungono che l'iniziativa egiziana è presumibilmente da collegarsi alla lotta in corso nel deserto del Sinai fra l'esercito egiziano e gruppi armati legati all'Isis. Con il nuovo reticolato, secondo quelle fonti, l'Egitto intende impedire a miliziani di Hamas di entrare clandestinamente nel Sinai per unirsi ai combattenti islamici.