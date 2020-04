Lega araba, incontro sui piani di Israele per Cisgiordania Riunione urgente per sostenere l'opposizione all'annessione

(ANSAmed) - IL CAIRO, 27 APR - La Lega araba ha annunciato che questa settimana si riunirà, con un incontro virtuale urgente, per discutere su come sostenere l'opposizione ai piani israeliani di annettere parti della Cisgiordania occupata.



L'incontro straordinario - previsto per giovedì su richiesta della leadership palestinese - riunirà i ministri degli esteri arabi tramite videoconferenza, a causa della pandemia globale di coronavirus. La riunione arriva dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo rivale politico Benny Gantz hanno firmato un accordo per un governo di unità che potrebbe accelerare i piani del premier di annettere parti della Cisgiordania nei prossimi mesi.(ANSAmed).