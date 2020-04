Libia: operazione Ue Irini operativa nei prossimi giorni Raggiunta intesa tra Paesi per assegnazione primi mezzi

(ANSAmed) - BRUXELLES, 29 APR - Irini, la nuova missione navale europea per il monitoraggio dell'embargo Onu sulle armi alla Libia, sarà operativa nei prossimi giorni. Lo spiega Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell. Ieri è stata raggiunta un'intesa tra gli Stati membri per la fornitura delle prime navi, aerei e satelliti necessari per avviare l'operazione, e "la vasta maggioranza di Paesi si è impegnata a destinare personale e mezzi, a breve, alla missione.



Questo permetterà a Irini di avere un capacità operativa iniziale abbastanza a breve", afferma il portavoce.(ANSAmed).