Tunisia proroga di un mese lo stato emergenza Proclamato nel 2015 dopo attentato a guardie presidenziali

(ANSAmed) - TUNISI, 29 APR - Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha deciso di prorogare di un mese, dal 29 aprile al 28 maggio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale. Lo rende noto la presidenza tunisina in un comunicato. Lo stato di emergenza era stato proclamato in tutto il Paese dal defunto presidente Beji Caid Essebsi in seguito all'attentato terroristico al bus delle guardie presidenziali nel novembre 2015 e successivamente sempre prorogato.(ANSAmed).