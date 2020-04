Coronavirus: da mezzanotte coprifuoco di 3 giorni in Turchia Quarto weekend consecutivo di lockdown per frenare i contagi

(ANSAmed) - ISTANBUL, 30 APR - Scatta alla mezzanotte di oggi (le 23 in Italia) un nuovo coprifuoco di tre giorni in Turchia per contrastare la diffusione del coronavirus. Si tratta del quarto fine settimana consecutivo in cui il governo di Recep Tayyip Erdogan estende a tutta la popolazione le misure di confinamento obbligatorio in casa, già previste stabilmente per gli over 65, i malati cronici e gli under 20. Sono esclusi i lavoratori di categorie ritenute essenziali, tra cui i sanitari e gli operatori che garantiscono i servizi pubblici minimi.



Inoltre domani sarà ammessa una finestra di cinque ore per l'apertura dei supermercati.



Il lockdown del weekend si allunga con la festività del Primo Maggio, mentre l'esecutivo ha finora respinto le richieste di molti sindaci di opposizione, tra cui quello di Istanbul Ekrem Imamoglu, di estendere le misure anche ad alcuni giorni feriali per frenare più rapidamente i contagi, che per il 60% risultano concentrati proprio nella metropoli sul Bosforo. Secondo l'ultimo bollettino, in Turchia si registrano oltre 117 mila casi e 3.081 vittime.(ANSAmed).