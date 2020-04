Coronavirus: Spagna, da sabato passeggiate per fasce orarie Morti giornalieri in calo del 17% a 268

(ANSAmed) - ROMA, 30 APR - Sabato prossimo gli spagnoli potranno ricominciare a uscire per passeggiare e fare sport, ma la ripresa sarà organizzata per fasce orarie: lo ha stabilito questa mattina il comitato tecnico istituito dal governo e presieduto dal premier Pedro Sánchez. Secondo quanto riporta il quotidiano El Pais, il ministro della Sanità Salvador Illa spiegherà i dettagli del piano questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa. "Dobbiamo pianificare la misura in determinate ore, in collaborazione con le Comunità autonome ed i consigli comunali", ha detto alla stazione radio Cadena SER il ministro dei Trasporti José Luis µbalos, sottolineando che l'obiettivo è quello di evitare un'uscita di massa.



Intanto è sceso a 268 il bilancio giornaliero dei morti provocati dal coronavirus nel Paese, un calo del 17,5% rispetto ai 325 del giorno precedente: lo ha reso noto oggi il governo, secondo i dati pubblicati da El Pais. Nel complesso la Spagna registra così 24.543 decessi a fronte di 213.435 casi di contagio. Le persone guarite finora sono 112.050.(ANSAmed).