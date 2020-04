ISTANBUL - "Su indicazione del presidente Erdogan, forniture mediche che comprendono mascherine, tute e test" per il Covid-19 "saranno inviate in Palestina per essere distribuite in Cisgiordania e a Gaza". Lo annuncia su Twitter il portavoce del capo dello stato turco, Ibrahim Kalin. "La Turchia continuerà a restare a fianco del popolo palestinese. Manteniamo viva l'umanità così che le persone possano vivere", aggiunge Kalin.