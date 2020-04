Italia-Tunisia: amb. Fanara incontra ministro Interno Focus su cooperazione bilaterale in vari settori

(ANSAmed) - TUNISI, 30 APR - Questioni di interesse comune, in particolare quelle relative alla cooperazione tra i ministeri dell'Interno di Italia e Tunisia e ai mezzi per il suo rafforzamento sono stati al centro di un incontro tra l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara e il ministro dell'Interno tunisino, Hichem Mechichi. Lo rende noto il ministero dell'Interno in un comunicato precisando che "l'ambasciatore italiano ha elogiato gli sforzi delle unità di sicurezza tunisine nella lotta contro la migrazione irregolare e la tratta di esseri umani, in particolare durante la crisi regionale e internazionale dovuta al coronavirus". Da parte sua il ministro dell'Interno tunisino ha espresso la predisposizione del suo dicastero a proseguire la cooperazione positiva con l'Italia". (ANSAmed)