Migranti: Tunisia,società civile denuncia condizioni centro Anche Amnesty chiede rilascio migranti ristretti a Al Wardia

(ANSAmed) - TUNISI, 30 APR - Diverse organizzazioni della società civile tunisine denunciano in un comunicato stampa congiunto "la detenzione di diverse dozzine di migranti nel Centro di El Ouardia (Al Wardia), in un quartiere a sud della capitale, ufficialmente chiamato "Centro di accoglienza e orientamento". Preoccupate per le recenti proteste dei migranti in questo centro scoppiate nel corso della pandemia di coronavirus, le organizzazioni firmatarie chiedono spiegazioni alle autorità competenti sulla natura e sulla base giuridica della privazione della libertà in questo centro. Una corrispondenza ufficiale è stata inviata al governo tunisino e al Consiglio superiore della magistratura il 28 aprile, si legge nella nota.



Sulla base delle informazioni raccolte, scrivono le organizzazioni, il numero di migranti ospitati in questo centro varia continuamente con rilasci e nuove detenzioni, nonostante il rischio per la salute associato alla diffusione del coronavirus. "Tutti i detenuti condividono la caratteristica di essere di nazionalità straniera e di non essere a conoscenza della base giuridica della loro detenzione", afferma il comunicato stampa.



Alcuni migranti secondo le organizzazioni firmatarie sarebbero stati arrestati a El Ouardia per mancanza del permesso di soggiorno, mentre altri per reati diversi. La base giuridica della privazione della libertà resta da chiarire, ovvero se si tratti di detenzione amministrativa o detenzione, sottolinea la nota. Le organizzazioni ritengono che l'opacità che circonda questo centro e la mancanza di informazioni fornite ai ristretti sulla loro situazione legale abbia sempre portato al timore che si tratti di casi di detenzione arbitraria sistematica, contrariamente alla Costituzione tunisina e ai suoi impegni internazionali.



Pertanto, le organizzazioni firmatarie hanno formalmente chiesto alle autorità competenti di chiarire urgentemente la base giuridica per la privazione della libertà delle persone ristrette a El Ouardia e di adottare qualsiasi misura per porre fine a tale detenzione se si accerta che è privo di base giuridica e quindi arbitrario. Le organizzazioni invitano inoltre le autorità giudiziarie a esercitare un controllo rapido ed efficace sulla legalità di tali "detenzioni".



La situazione è tanto più urgente per i detenuti in questo periodo di crisi sanitaria causato dalla diffusione del coronavirus. Il rischio per la salute è infatti maggiore nei centri di detenzione in cui i gesti di barriera e il distanziamento sociale non possono essere osservati tanto facilmente quanto all'esterno. Questo rischio potrebbe peggiorare con l'arrivo di nuovi detenuti, quindi è necessario chiarire quanto prima lo status giuridico di questo centro e le persone private della loro libertà. Tra le organizzazioni firmatarie: Avvocati senza frontiere (Asf), il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), l'Organizzazione mondiale contro la tortura (Omct), Terra d'asilo Tunisia, l'Associazione tunisina delle donne democratiche (Atfd), l'Associazione delle donne tunisine per la ricerca e sviluppo (Afturd) e il Comitato per il rispetto delle libertà e dei diritti umani in Tunisia (Crldht). Anche Amnesty International ha intimato in una nota alle autorità tunisine di "rilasciare urgentemente i detenuti immigrati detenuti in condizioni spaventose nel Centro di accoglienza e orientamento di Ouardia a Tunisi e garantire che abbiano accesso a servizi essenziali, compresi alloggi e assistenza sanitaria adeguati".(ANSAmed).