ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 5 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: Giornata mondiale dell'igiene delle mani (Hand Hygiene Day), all'insegna dello slogan 'Salva delle vite: lavati le mani'.



ANKARA - Prosegue il festival del jazz on line, organizzato in partnership anche con l'Ambasciata d'Italia ad Ankara, con concerti visibili sul canale della Società del jazz della Turchia (fino al 10 maggio). (ANSAmed).