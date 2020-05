Balcani:bozza,riaffermata prospettiva Ue, mobilitati 3,3mld Ma nel testo non c'è la parola 'allargamento'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 6 MAG - L'Ue "riafferma il suo inequivocabile sostegno per la prospettiva europea dei Balcani occidentali"; è "pronta a rinvigorire il dialogo politico" anche con "incontri regolari di alto livello"; e mobilita un pacchetto da 3,3 miliardi di euro per aiutare i partner ad affrontare la pandemia del coronavirus, con spirito di "unità e solidarietà", con un sostegno e una cooperazione "che vanno ben al di là di quanto qualsiasi altro partner abbia dato alla regione". Questi i punti principali della bozza della dichiarazione di Zagabria, che sarà pubblicata stasera al termine del summit - e di cui l'ANSA può dare anticipazione. Un documento da cui tuttavia viene omessa la parola "allargamento", dopo che Francia e Olanda sono tornate a puntare i piedi in seno al Consiglio Ue.



(ANSAmed).