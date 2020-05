Cisgiordania: Bennett preannuncia 'migliaia di alloggi'

TEL AVIV - Il ministro della difesa israeliano Naftali Bennett ha completato i preparativi per la costruzione di migliaia di alloggi per israeliani in prossimità dell'insediamento di Efrat (presso Betlemme). "La politica di insediamento va rafforzata - ha affermato. - Lo slancio non deve cessare nemmeno per un momento". Il progetto prevede l'annessione all'area municipale di Efrat di 100 ettari di terre della vicina collina di a-Nahle, dove in futuro saranno costruite 7.000 case. Il movimento Peace Now intende presentare un ricorso in tribunale.