Balcani: Ue, controlleremo spesa 3,3 miliardi stanziati Pacchetto aiuti annunciato ieri in dichiarazione Zagabria

(ANSAmed) - BRUXELLES, 7 MAG - "Le regole finanziarie dell'Ue hanno le salvaguardie necessarie per controllare" che i 3,3 miliardi di euro mobilitati per i sei Paesi dei Balcani occidentali "siano spesi in modo corretto". Così una portavoce della Commissione europea all'indomani del vertice in videoconferenza tra l'Ue e i Paesi dei Balcani occidentali che aspirano all'ingresso nell'Unione. La portavoce ha ricordato che i soldi annunciati ieri nella dichiarazione di Zagabria serviranno a far fronte alle spese sanitarie per il coronavirus e per aiutare l'economia dei partner.



Nella dichiarazione pubblicata al termine del vertice di ieri l'Ue "riafferma il suo inequivocabile sostegno per la prospettiva europea dei Balcani occidentali"; è "pronta a rinvigorire il dialogo politico" anche con "incontri regolari di alto livello"; e mobilita un pacchetto da 3,3 miliardi di euro per aiutare i partner ad affrontare la pandemia del coronavirus, con spirito di "unità e solidarietà", con un sostegno ed una cooperazione "che vanno ben al di là di quanto qualsiasi altro partner abbia dato alla regione".



"Una volta che questa pandemia sarà alle spalle", più avanti nell'anno, la Commissione Ue presenterà il piano di sostegno economico, per realizzare infrastrutture energetiche, ma anche investimenti nella digitalizzazione e nel Green deal, ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della videoconferenza Ue-Balcani. Von der Leyen ha sottolineato la prospettiva europea della regione, spiegando che "la politica di allargamento è una delle più importanti dell'Ue". Ma allo stesso tempo ha ricordato anche che "il rispetto dello stato di diritto è una 'conditio sine qua non' per l'adesione all'Unione europea".(ANSAmed).