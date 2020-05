BRUXELLES - "Ricominciamo a vedere" migranti "che utilizzano piccole imbarcazioni e attraversano il Mediterraneo per raggiungere l'Italia e Malta. Sono molto preoccupata per la loro sicurezza, e per la pressione che questo ancora una volta pone su Italia e Malta. E assistiamo anche ad una ripresa della pressione sulle isole Canarie". Così la commissaria Ue, Ylva Johansson, in un'audizione al Parlamento europeo, spiegando di aver chiesto ai ministri dell'Interno dell'Ue di mostrare solidarietà.