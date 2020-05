Siria: Onu, milizie sfruttano Covid-19 per attacchi a civili

GINEVRA - L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha accusato oggi le milizie che combattono in Siria, incluse quelle dell'Isis, di approfittare della pandemia di coronavirus per realizzare attacchi contro la popolazione civile.

"Diverse parti interessate al conflitto in Siria, tra cui l'Isis, sembrano trarre vantaggio dal fatto che l'attenzione del mondo è focalizzata sulla pandemia di Covid-19 per raggrupparsi ed esercitare violenza contro la popolazione", ha affermato Bachelet in un comunicato sottolineando di temere "una bomba a tempo che non può essere ignorata".