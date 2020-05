Israele: nuovo governo Netanyahu-Gantz giura il 14 maggio Slittamento di un giorno per l'arrivo di Mike Pompeo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 MAG - Il nuovo governo di emergenza nazionale formato dal premier Benyamin Netanyahu e dal suo ex avversario Benny Gantz giurerà il prossimo giovedì 14 maggio. Lo ha fatto sapere quest'ultimo nella veste di presidente della Knesset. In un primo momento il giuramento del nuovo esecutivo - che vedrà Netanyahu premier per i primi 18 mesi e poi Gantz per i successivi 18 - avrebbe dovuto giurare mercoledì 13. Il rinvio di un giorno appare legato all'arrivo in Israele del segretario di stato Usa Mike Pompeo che vedrà sia l'attuale premier sia Gantz. Secondo i media, negli incontri potrebbero essere discussi i piani di Israele di estendere la sua sovranità, sulla scia del piano di pace di Trump, agli insediamenti ebraici in Cisgiordania e alla Valle del Giordano.(ANSAmed).