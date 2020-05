Libia: fonti Ue ribadiscono, la missione Irini è imparziale Ministri Difesa Ue domani discutono operazione dopo addio Malta

(ANSAmed) - BRUXELLES, 11 MAG - L'Operazione Irini, la missione dell'Unione europea per il controllo dell'embargo Onu sulle armi alla Libia, è "imparziale" perché non utilizza solo mezzi navali ma anche aerei e satelliti, impegnandosi in un monitoraggio che permette di avere un quadro completo della situazione. Lo sottolineano fonti Ue dopo le critiche di Fayez al-Sarraj, secondo cui l'operazione avvantaggerebbe il rivale, Khalifa Haftar.



La missione sarà uno degli argomenti discussi domani dai ministri della Difesa dell'Ue, dopo che Malta, nei giorni scorsi, ha ritirato la sua partecipazione.(ANSAmed).