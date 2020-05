Egitto,Cipro,Grecia,Francia e Eau, stop provocazioni turche Nota congiunta dei ministri degli Esteri

(ANSAmed) - TUNISI, 12 MAG - I ministri degli Esteri di Egitto, Cipro, Grecia, Francia e Emirati Arabi Uniti (Eau) in una nota congiunta, dopo un incontro in teleconferenza l'11 maggio 2020 "sottolineano l'importanza strategica di rafforzare e intensificare le loro consultazioni politiche e elogiano i risultati della riunione del Cairo dell'8 gennaio 2020 per il miglioramento della sicurezza e della stabilità nel Mediterraneo orientale esprimendo la loro più profonda preoccupazione per l'attuale escalation e continue azioni provocatorie nel Mediterraneo orientale" da parte della Turchia.



I ministri firmatari "denunciano le attività illegali turche in corso nella zona economica esclusiva cipriota e nelle sue acque territoriali, in quanto rappresentano una chiara violazione del diritto internazionale, come indicato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. È il sesto tentativo da parte della Turchia in meno di un anno di condurre illegalmente operazioni di perforazione nelle zone marittime di Cipro". I firmatari condannano "l'escalation delle violazioni turche dello spazio aereo nazionale greco, anche per i voli di aree abitate e acque territoriali in violazione del diritto internazionale. Inoltre, i ministri condannano "la strumentalizzazione dei civili da parte della Turchia nel tentativo di attraversare illegalmente le frontiere terrestri greche, nonché il suo continuo sostegno agli attraversamenti illegali delle frontiere marittime greche". Esortano "la Turchia a rispettare pienamente la sovranità e i diritti sovrani di tutti gli Stati nelle loro zone marittime nel Mediterraneo orientale" e ribadiscono "che il memorandum d'intesa sulla delimitazione delle aree giurisdizionali marittime nel Mediterraneo e il memorandum d'intesa sulla sicurezza e la cooperazione militare, firmati nel novembre 2019 tra la Turchia e Fayez El Sarraj, sono rispettivamente in violazione di il diritto internazionale e l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite in Libia e che entrambi minano la stabilità regionale. I ministri hanno ricordato che il protocollo d'intesa sulla delimitazione delle giurisdizioni marittime nel Mar Mediterraneo viola i diritti sovrani dei paesi terzi, non è conforme al diritto del mare e non può produrre conseguenze giuridiche per i paesi terzi".I ministri si rammaricano "profondamente per l'escalation delle ostilità in Libia e ricordano "l'impegno ad astenersi da qualsiasi intervento militare straniero in Libia, come concordato nelle conclusioni della conferenza di Berlino. A tale proposito, i ministri condannano "fermamente l'interferenza militare della Turchia in Libia e hanno esortato la Turchia a rispettare pienamente l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite e a fermare l'afflusso di combattenti stranieri dalla Siria alla Libia. Questi sviluppi costituiscono una minaccia per la stabilità dei vicini della Libia in Africa e in Europa". I ministri invitano "le parti libiche ad osservare una tregua durante il mese sacro del Ramadan e hanno sottolineato il loro impegno a lavorare per una soluzione politica globale alla crisi libica sotto gli auspici delle Nazioni Unite, ed hanno espresso la loro entusiasmo per la ripresa di gli incontri delle tre tracce del processo di Berlino (politico, militare, economico e finanziario)". (ANSAmed).