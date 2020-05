Arabia Saudita, fine Ramadan con 5 giorni coprifuoco

BEIRUT - L'Arabia Saudita ha annunciato un coprifuoco totale di cinque giorni per far fronte al coronavirus nei cinque giorni della festa per la fine del mese islamico di Ramadan, tra il 23 e il 27 maggio prossimi. Lo riferisce l'agenzia nazionale saudita Spa citando una decisione del Ministero degli Interni.



Il regno del Golfo è il paese più colpito nella regione araba dalla pandemia di Covid-19: si sono finora registrati 42.925 casi positivi con 264 decessi accertati. Già a marzo l'Arabia Saudita aveva cancellato il rito del 'piccolo pellegrinaggio' (Umra in arabo) a Mecca, città santa dell'Islam. Mentre non si è ancora deciso di annullare la stagione del pellegrinaggio (Hajj), previsto a luglio, tra Mecca e Medina, l'altra città santa dell'Islam. Lo Hajj è uno dei cinque pilastri dell'Islam e tutti i fedeli musulmani sono chiamati a compierlo una volta nella vita.



Riad ha già invitato tutte le autorità dei vari paesi islamici e le agenzie che si occupano di organizzare i viaggi di pellegrini di sospendere ogni preparativi. L'anno scorso due milioni e mezzo di musulmani hanno compiuto il pellegrinaggio a Mecca e Medina.