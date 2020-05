Coronavirus: luce verde a Madrid e Barcellona per 'fase 1' Dopo che il governo aveva respinto le richieste della capitale

(ANSAmed) - ROMA, 22 MAG - La Comunità di Madrid e Barcellona con la sua area metropolitana, oltre alle nove province di Castilla y Leon, a partire dal prossimo lunedì passeranno dalla fase 0 alla fase 1 nell'ambito del piano di de-escalation applicato dal governo spagnolo per la graduale riapertura delle attività nel Paese dopo il lockdown imposto per la pandemia da coronavirus. Lo ha reso noto oggi in conferenza stampa il ministro spagnolo della Sanità Salvador Illa, riferiscono i media locali fra cui la Efe.



La decisione giunge dopo un duro braccio di ferro fra l'amministrazione locale della Comunità di Madrid - la regione più colpita dalla pandemia - e il governo: la prima aveva chiesto già nei giorni scorsi di passare alla fase 1 dicendosi pronta ad affrontare in sicurezza l'allentamento delle misure, il governo aveva respinto la richiesta sostenendo invece che i parametri non fossero stata raggiunti. La capitale Madrid è stata l'epicentro dell'epidemia in Spagna.(ANSAmed).