Francia al ballottaggio con la mascherine il 28/6 Pronto piano B se l'epidemia peggiorerà

(ANSAmed) - PARIGI, 22 MAG - Per il 2/o turno delle elezioni dei sindaci che scatenarono feroci polemiche il 15 marzo - per la decisione di Emmanuel Macron di farle svolgere comunque a sole 48 ore dal lockdown - la Francia ha deciso di andare alle urne il 28 giugno, con "mascherina obbligatoria".



Il premier, Edouard Philippe, che ha superato l'opposizione di buona parte delle forze politiche che avrebbe preferito un rinvio a gennaio 2021, ha dichiarato che la decisione è "reversibile" nel caso di peggioramento dell'epidemia.



Lo scrutinio si terrà in circa 5.000 comuni della Francia.



