Shoah: Benedetti rende omaggio a 'Giusti tra le Nazioni' Ambasciatore italiano in Israele a commemorazione on line

(ANSA) - TEL AVIV, 22 MAG - Ricordare i Giusti tra le Nazioni anche on line. Questo l'obiettivo dell'iniziativa didattica promossa dall'Istituto scolastico 'Primo Levi' del Comune di Impruneta (Firenze), con la partecipazione dell'Ambasciatore italiano in Israele Gianluigi Benedetti, di quello israeliano a Roma Dror Eydar, del Sindaco Alessio Calamandrei e del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ernesto Pellecchia. Nel corso dell'evento, che - secondo l'ambasciata italiana, ha visto coinvolte circa 2.000 persone tra alunni e loro famiglie - è stato osservato un minuto di raccoglimento in Memoria di tutti i Giusti. "Fra loro - ha sottolineato Benedetti ricordando in particolare la figura di Gino Bartali, riconosciuto Giusto fra le Nazioni nel 2013 - ci sono donne e uomini di tutto il mondo, inclusi più di 600 italiani: persone normalissime che seppero dire di no alla sopraffazione e alla violenza, sapendo scegliere con lucidità e coraggio da che parte stare". "Esempi come quelli dei Giusti - ha proseguito Benedetti -costituiscono, insieme ad altri importanti modelli, le fondamenta sulle quali si è costruita la nostra Repubblica, e ci insegnano quanto questi valori continuino ad essere importanti anche e soprattutto nei momenti di difficoltà". (ANSA)