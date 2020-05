Coronavirus: da oggi dieci giorni di lutto in Spagna Il periodo più lungo nella recente storia democratica del Paese

(ANSAmed) - ROMA, 26 MAG - Il Consiglio dei ministri spagnolo ha dichiarato a partire da oggi dieci giorni di lutto ufficiale per le vittime del coronavirus. Lo riferisce La Vanguardia. Sarà il periodo di lutto più lungo nella recente fase democratica della storia spagnola. Oltre alle bandiere a mezz'asta in tutto il Paese, si terrà in questi giorni anche un evento in memoria dei morti guidato dal capo dello Stato, re Felipe VI.(ANSAmed).