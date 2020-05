Libia: telefonata presidenti Tunisia-Turchia Saied e Erdogan, no soluzione fuori legittimità internazionale

(ANSAmed) - TUNISI, 26 MAG - La crisi libica è stata al centro di una telefonata tra il presidente tunisino Kais Saied e il suo omologo turco Recep Tayyib Erdogan di cui dà conto la presidenza tunisina in una nota. "Nessuna soluzione per porre fine alla crisi in Libia è possibile al di fuori del quadro della legittimità internazionale e senza un accordo interlibico", ha sottolineato Saied mettendo in luce come "la Tunisia è il paese più colpito dalla crisi libica e i tunisini sono preoccupati per la situazione in questo paese vicino", e ricordando che i popoli di entrambi i paesi sono sempre stati uniti.



La telefonata è stata anche l'occasione per discutere della crisi palestinese, per la quale Saied ha sottolineato "la necessità di posizioni più forti contro i crimini commessi nei territori palestinesi". Inoltre, i due presidenti "hanno espresso la speranza che i popoli tunisino e turco, così come tutta l'umanità, riescano a superare la crisi dovuta alla diffusione del coronavirus e le sue varie conseguenze". "In questa occasione, Saied ha ringraziato la Turchia per gli aiuti recentemente inviati alla Tunisia come parte degli sforzi per combattere la diffusione del virus", si legge ancora nella nota.



(ANSAmed).