Di Maio, Italia pronta ad accogliere turisti stranieri Ministro inizia incontri con colleghi di paesi Ue

(ANSAmed) - ROMA, 3 GIU - "Da oggi inizio una serie di incontri con i ministri degli Esteri di Paesi Ue. Nel pomeriggio a Roma arriverà il ministro francese, Le Drian. Venerdì sarò in Germania, sabato in Slovenia e martedì in Grecia. L'obiettivo è mostrare a tutti che l'Italia è pronta ad accogliere turisti stranieri, in sicurezza e con la massima trasparenza dei dati".



Così su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Accogliere turisti significa mettere in moto l'economia e dare a artigiani, commercianti, imprenditori, albergatori la possibilità di lavorare. Andiamo avanti con il massimo impegno.