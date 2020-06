Parlamento Tunisia boccia mozione contro interventi in Libia Era presentata dal Partito Destouriano libero (Pdl)

(ANSAmed) - TUNISI, 4 GIU - Non passa al Parlamento tunisino la mozione presentata dal Partito Destouriano libero (Pdl), formazione politica laica ispirata al Bourghibismo guidata dalla pasionaria Abir Moussi, sulla dichiarazione relativa al rifiuto di ogni intervento straniero in Libia. Con 94 voti a favore, 68 contrari e 7 astensioni non è stato infatti raggiunto il numero minimo di 109 voti necessario per la sua approvazione. La mozione era stata presentata dal gruppo parlamentare del Pdl per "opporsi a qualsiasi interferenza straniera in Libia e alla creazione di una base logistica sul territorio tunisino" ed è stata appoggiata dal partito modernista, parte della coalizione di governo, Tahya Tounes, e da quelli di opposizione Qalb Tounes, Riforma nazionale e Al Mostakbal. I rispettivi quattro gruppi parlamentari avevano invitato in una missiva congiunta il presidente del Parlamento a rispettare le pratiche diplomatiche ed evitare interferenze di poteri, oltre a rispettare le costanti della diplomazia tunisina di non interferenza negli affari stranieri. Di fatto la discussione, molto accesa in aula, si è focalizzata sugli attacchi al presidente del Parlamento e leader del partito islamico tunisino Ennhadha, Rached Ghannouchi, accusato di aver avuto "contatti senza preavviso con i Paesi stranieri", in particolare in riferimento ad un suo incontro con il capo dello Stato turco. Durante l'intervento incendiario di Abir Moussi, di fatto un attacco diretto ai comportamenti di Ghannouchi, la maggioranza dei deputati della coalizione islamista Al Karama e quelli di Ennhadha hanno lasciato l'emiciclo.(ANSAmed).