Libia: Sarraj, 'esercito caccerà tutte le bande di mercenari'

TUNISI - Il premier libico Fayez Al Sarraj, comandante dell'esercito libico, ha affermato che "l'esercito proseguirà il suo cammino intriso di sacrifici fino all'espulsione delle bande criminali e mercenarie venute in Libia da tutte le parti del mondo". Sarraj - che ha respinto l'iniziativa del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi per un cessate il fuoco in Libia - ha fatto questa dichiarazione durante una telefonata con il capo della camera delle operazioni di Sirte Jufra Ibrahim Bait el Mal, riportata sulla pagina facebook dell'operazione 'Vulcano di rabbia'.