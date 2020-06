Libia: appello europei al cessate il fuoco Dichiarazione congiunta di Di Maio, Le Drian, Maas e Borrell

(ANSAmed) - ROMA, 10 GIU - I ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia e l'Alto Rappresentante esortano tutte le parti libiche e gli attori internazionali a cessare immediatamente e concretamente tutte le operazioni militari". E' quanto affermano in una dichiarazione congiunta i ministri Luigi Di Maio, Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas e l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell. "Facendo seguito agli impegni costruttivi volti a fermare i combattimenti, riprendere il dialogo e raggiungere un cessate il fuoco nel quadro del Comitato Militare Congiunto 5 + 5, assunti al Cairo il 6 giugno, - si legge nella dichiarazione - i ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia e l'Alto Rappresentante esortano tutte le parti libiche e gli attori internazionali a cessare immediatamente e concretamente tutte le operazioni militari e ad impegnarsi in buona fede nei negoziati 5 + 5, sulla base della bozza del progetto di accordo del 23 febbraio".



"Tali sforzi devono indurre tutte le parti a convenire rapidamente su un accordo di cessate il fuoco nel quadro del Comitato Militare Congiunto 5 + 5, che comprenda il ritiro di tutte le forze straniere, mercenari e attrezzature militari fornite in violazione dell'embargo sulle armi delle Nazioni Unite da tutte le regioni della Libia, e ad impegnarsi in modo costruttivo in tutti i settori del dialogo intra-libico guidato dalle Nazioni Unite al fine di pervenire ad un accordo politico generale conformemente agli impegni assunti a Berlino".



(ANSAmed).