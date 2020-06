Ambasciatore Emirati in Usa, Israele ripensi ad annessione

TEL AVIV - Israele deve pensarci bene prima di procedere unilateralmente all'annessione di parti della Cisgiordania. L'avviso arriva dall'ambasciatore degli Emirati Arabi negli Usa, e ministro di stato, Usa Yousef Al-Otaiba che sulla prima pagina del giornale israeliano Yediot Ahronot - mai accaduto prima - ha scritto un articolo per mettere in guardia il governo di Benyamin Netanyahu sulla mossa che ha in programma all'inizio di luglio. Il rischio - ha detto - sarebbe la distruzione di ogni ulteriore riavvicinamento tra lo stato ebraico e il mondo arabo.



AL-Otaiba - uno dei tre ambasciatori arabi presenti alla Casa Bianca quando Trump illustrò il suo piano - nell'articolo ha sottolineato che "l'annessione stravolgerà immediatamente e senza dubbio le aspirazioni israeliane ad una maggiore sicurezza, economia e legami culturali con il mondo arabo e con gli Emirati Arabi".



"Recentemente - ha ricordato l'ambasciatore - i leader israeliani hanno promosso entusiastici colloqui sulla normalizzazione delle relazioni con gli Emirati Arabi e con gli altri stati arabi. Ma piani di annessione e colloqui di normalizzazione sono in contraddizione. Un unilaterale e deliberato atto di annessione è un illegale sequestro di terra palestinese. Sfida il consenso arabo, e anche quello internazionale, sul diritto palestinese all'autodeterminazione.



Rinfocolerà la violenza e gli estremisti. Manderà scosse all'intera regione, specialmente in Giordania, della cui stabilità, spesso data per scontata, beneficia l'intera regione, in particolare Israele". "L'annessione - ha concluso - renderà più dura la visione araba su Israele proprio quando le iniziative degli Emirati hanno aperto lo spazio per scambi culturali ed per una più ampia comprensione di Israele e dell'ebraismo".