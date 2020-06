Ansamed - Agenda settimanale dal 15 al 21 giugno

(ANSAmed) - ROMA, 12 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 15 al 21 giugno: LUNEDÌ 15 GIUGNO BRUXELLES - Ue, inizio della soppressione delle restrizioni di viaggio nella maggior parte dei Paesi dell'Ue.



GINEVRA - Ore 15 - Oms, conferenza stampa sull'epidemia di Covid-19.



BRUXELLES - Ue, videoconferenza informale dei ministri degli Affari esteri.



GINEVRA - Onu, continuazione della 43a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, interrotta dalla pandemia di coronavirus.



BRUXELLES - Ue, videoconferenza informale dei ministri responsabili degli Affari europei.



MARTEDI' 16 GIUGNO BRUXELLES - Nato, conferenza stampa del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg prima dell'incontro dei ministri della Difesa.



BRUXELLES - Ue, consultazione su una 'revisione' della politica commerciale.



MERCOLEDI' 17 GIUGNO WASHINGTON - Entrata in vigore delle sanzioni statunitensi contro la Siria. BRUXELLES - Ore 13. Nato, riunione in videoconferenza dei ministri della Difesa dettata dalla decisione di Washington di ritirarsi dall'accordo di sorveglianza aerea dei cieli aperti.



GIOVEDI' 18 GIUGNO GINEVRA - Onu, pubblicazione del rapporto annuale sul numero di rifugiati e sfollati interni.



VENERDÌ 19 GIUGNO BRUXELLES - Ue, Consiglio europeo in videoconferenza.



BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commisione Frans Timmermans partecipa alla tavola rotonda dei servizi finanziari europei.



SABATO 20 GIUGNO CITTA' VARIE - Giornata mondiale del rifugiato.



ROMA - Ue, il presidente della Commissione Ursula von der Leyen si rivolge agli Stati generali dell'economia ospitati dal governo italiano. (ANSAmed).