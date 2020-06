Libia: Turchia, continuano colloqui con Russia per la tregua Dopo l'annullamento del vertice ministeriale di ieri ad Ankara

(ANSAmed) - ISTANBUL, 15 GIU - La Turchia continuerà i suoi colloqui con la Russia per un "cessate il fuoco duraturo" in Libia, nonostante la cancellazione del vertice previsto ieri in Turchia tra i ministri degli Esteri e della Difesa di Mosca e Ankara. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante una conferenza stampa con l'omologo iraniano Mohammad Javad Zarif.



Turchia e Russia, che in Libia sostengono rispettivamente il governo di accordo nazionale riconosciuto dall'Onu di Fayez al-Sarraj e l'uomo forte della Cirenaica Khalifa Haftar, avevano già dichiarato nelle scorse ore che il confronto sarebbe proseguito in attesa di fissare una nuova data per il summit ministeriale, che sarebbe saltato proprio per la mancanza di un'intesa di base tra le parti. (ANSAmed).