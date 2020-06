Libia: Di Maio parla con collega tunisino, focus su dialogo

(ANSAmed) - TUNISI, 17 GIU - La crisi libica è stata al centro di una telefonata tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il collegao tunisino, Noureddine Erray. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero degli Esteri di Tunisi, secondo il quale i due ministri hanno discusso anche delle "relazioni amichevoli" e della "partnership strategica" che uniscono Italia e Tunisia ed ha auspicato un rafforzamento della cooperazione bilaterale in tutti i settori.



Erray, si legge nella nota, ha sottolineato l'importanza della questione libica, ricordando come la posizione della Tunisia sia quella a sostegno della "legittimità internazionale" in vista del raggiungimento di una soluzione politica duratura.



Di Maio e il ministro tunisiano, prosegue la nota, "hanno evidenziato la convergenza di punti di vista sulla questione libica ed invitato a promuovere un dialogo politico inter-libico per garantire l'unità della Libia e proteggerne la stabilità".



(ANSAmed).