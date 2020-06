NEW YORK - Il Dipartimento di Stato Usa sanziona 39 persone ed entità fra cui il presidente siriano Bashar-Al Assad e sua moglie per le atrocità e gli atti brutali contro il popolo siriano. Lo afferma lo stesso Dipartimento di Stato, sottolineando che le sanzioni sono imposte in base al Ceasar Act. "Le persone e le aziende che gli Stati Uniti sanzionano oggi hanno giocato un ruolo chiave nell'ostruire una soluzione politica pacifica del conflitto" in Siria.