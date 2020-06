Libia: Di Maio, vogliamo una tregua sostenibile

ISTANBUL - "Vogliamo un cessate il fuoco sostenibile in Libia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella conferenza stampa ad Ankara con l'omologo turco Mevlut Cavusoglu, che a sua volta ha definito 'equilibrata' la posizione dell'Italia sulla Libia.

"Come noi, la Turchia ha accettato il governo riconosciuto dall'Onu di Sarraj. C'era stata una bozza di cessate il fuoco, ma la pandemia ha impedito alle parti di incontrarsi" per discuterne. "I prossimi passi - ha proseguito Di Maio - dovranno essere il cessate il fuoco e un processo politico. Nei prossimi giorni avrò interlocuzioni con le parti libiche. Deve esserci una soluzione riconosciuta dalle Nazioni Unite e dalla comunità internazionale"

L'Italia ha una posizione equilibrata sulla Libia, ha detto Cavusoglu a Di Maio nel corso del loro incontro ad Ankara.

"Continueremo a lavorare con l'Italia per una tregua duratura e un processo politico fruttuoso in Libia", ha affermato il ministro turco nella conferenza stampa congiunta.



La missione Ue Irini per il controllo dell'embargo delle armi, cui partecipa anche l'Italia, "non deve favorire nessuna delle parti", ma "contribuire a fermare il conflitto", ha ribadito Di Maio.