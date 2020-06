Serbia: Vucic in missione internazionale, focus sul Kosovo Oggi con Putin a Mosca, poi Bruxelles, Washington, Slovenia

(ANSAmed) - BELGRADO, 23 GIU - Dopo il trionfo elettorale di domenica, il presidente serbo Aleksandar Vucic - forte anche di tale successo - ha intrapreso un giro di contatti internazionali che avrà al centro la cruciale questione del Kosovo e le prospettive di ripresa del dialogo e di un accordo sulla normalizzazione dei rapporti con Pristina. Un punto questo che è fondamentale per il futuro europeo della Serbia.



All'indomani del colloquio a Belgrado con l'inviato Ue per il kosovo Miroslav Lajcak, Vucic è da oggi a Mosca dove in giornata incontrerà il presidente Vladimir Putin e assisterà domani sulla Piazza Rossa alla grande parata militare per il 75/mo anniversario della vittoria sul nazifascismo. A sfilare saranno anche 75 militari serbi. Dalla capitale russa il presidente farà tappa probabilmente a Bruxelles, dove giovedì è atteso il premier kosovaro Avdullah Hoti. Un incontro tra i due non è stato annunciato, ma i media non lo escludono. Sabato poi Vucic sarà a Washington per partecipare all'incontro con la parte kosovara convocato dall'inviato speciale Usa Richard Grenell. Al centro della riunione vi saranno sopratutto le questioni economiche relative ai rapporti Belgrado-Pristina. I media serbi citano oggi il New York Times secondo cui Vucic incontrerà a Washington anche il presidente Donald Trump.



Da Washington Vucic si trasferirà successivamente in Slovenia per partecipare al tradizionale Forum regionale di Brdo-Brioni. Ieri, al termine del colloquio con Lajcak, Vucic - con riferimento al grande interesse mostrato negli ultimi mesi dagli Stati Uniti per la soluzione della crisi del Kosovo - ha sottolineato che la Serbia resta convinta che il dialogo con Pristina debba continuare a tenersi con la mediazione dell'Unione europea. E con Laicak ha detto di ritenere che il negoziato, interrotto da oltre un anno, riprenderà a breve, probabilmente a luglio. (ANSAmed).