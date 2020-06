ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 25 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: PARIGI - Covid-19, riapertura parziale al pubblico della Tour Eiffel.



ALGERI - Processo a Abdelghani Hamel, ex direttore generale della sicurezza nazionale, per "appropriazione indebita" e "abuso di potere".



ALGERI - Processo nei confronti del corrispondente della tv libaneseAl-Mayadin, Sofiane Merakchi, condannato a 8 mesi di carcere per aver diffuso all'estero, "senza autorizzazioni", immagini delle proteste in piazza dello scorso autunno del movimento "Hirak" . (ANSAmed).