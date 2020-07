Balcani: Bilcik, Berlino manterrà dinamica allargamento

BELGRADO - La dinamica nel processo di allargamento della Ue ai Balcani occidentali verrà mantenuta nel corso della presidenza semestrale tedesca dell'Unione. Lo ha detto Vladimir Bilcik, relatore sulla Serbia al Parlamento europeo.



Citato dai media a Belgrado, Bilcik ha osservato che nella prima metà di quest'anno la politica di allargamento ha ottenuto nuovo slancio con il via libera al negoziato di adesione con Albania e Macedonia del Nord, e con l'apertura dell'ultimo capitolo negoziale con il Montenegro. E' importante per l'europarlamentare slovacco che il nuovo governo e il nuovo parlamento in Serbia mettano al centro della loro attività le riforme fondamentali necessarie a progredire nel negoziato, ed è significativo al tempo stesso che si sia registrato un rinnovato dinamismo nel dialogo tra Belgrado e Pristina.



"Tutto ciò fa parte della prospettiva europea alla quale lavoriamo", ha detto Bilcik secondo il quale i Balcani occidentali e l'allargamento saranno tra i temi in agenda in occasione della visita che la cancelliera Angela Merkel effettuerà al Parlamento europeo l'8 luglio prossimo.