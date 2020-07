Agenda settimanale del Mediterraneo dal 6 al 12 luglio

(ANSAmed) - ROMA, 3 LUG - Di seguito i principali eventi in programma nell'area euro-mediterranea dal 6 al 12 luglio.



LUNEDI' 6 LUGLIO PARIGI - Covid-19, riapertura del Museo del Louvre.



ANKARA - Ripresa del processo legato al fallito putsch del 2016.



ANKARA - Visita del capo della diplomazia europea Josep Borrell (fino al 7) MARTEDI' 7 LUGLIO DUBAI - Covid-19, riapertura delle frontiere per i turisti.



MERCOLEDI' 8 LUGLIO BRUXELLES - Ue, Angela Merkel presenta il programma della presidenza tedesca al Parlamento europeo.



GIOVEDI' 9 LUGLIO BRUXELLES - Atteso annuncio del nuovo presidente dell'Eurogruppo.



PARIGI - Prima audizione della speciale commissione d'inchiesta del Senato Covid-19, sulla gestione della crisi sanitaria nella regione del Grand Est.



ZERALDA (ALGERIA) - Congresso straordinario del Front des Forces Socialistes (FFS), il più antico partito di opposizione algerino.



VENERDI' 10 LUGLIO BRUXELLES - Ue, il commissario Paolo Gentiloni partecipa al dialogo virtuale tedesco-italiano.



RABAT - Covid-19, fine dell'emergenza sanitaria in Marocco.



SABATO 11 LUGLIO Nessun evento di rilievo da segnalare.



(ANSAmed). (ANSA).