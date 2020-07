Libia: Borrell, lavoriamo per avviare vero processo politico

(ANSAmed) - BRUXELLES, 9 LUG - "In Libia, dobbiamo lavorare meglio insieme per avviare un vero processo politico.



L'ho ricordato anche nel mio intervento di fronte al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sottolineando l'importanza del processo di Berlino e il nostro impegno per attuare l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite con i nostri mezzi che sono quelli che abbiamo". Così l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell parlando alla plenaria del Parlamento europeo. "Con l'Operazione Irini continueremo a monitorare da vicino il traffico sospetto, indipendentemente dalla provenienza o dalla destinazione", ha aggiunto. (ANSAmed).