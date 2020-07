Libia:presidente Algeria annuncia iniziativa regionale

TUNISI - Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha annunciato in un'intervista televisiva, una nuova iniziativa algerino-tunisina per la soluzione della crisi libica, che passa attraverso il dialogo. ''Nel pieno di un clima molto teso in Libia, ci sono segnali positivi per risolvere la crisi nel Paese e una via potrebbe essere quella di un'iniziativa congiunta con la Tunisia'', ha spiegato Tebboune, senza precisare tuttavia i particolari della stessa.



''L'Algeria non imporrà la sua iniziativa se le Nazioni Unite e il Consiglio di Sicurezza non l'accetteranno'', ha detto Tebboune, precisando che ''il vantaggio dell'Algeria è che è equidistante dalle parti in conflitto in Libia''. Il presidente algerino ha criticato infine l'Egitto per aver voluto fare affidamento sulle tribu' libiche per giustificare il suo eventuale intervento militare in Libia e ha deplorato in questo senso ''i tentativi di coinvolgere alcune tribù libiche nel conflitto armato nelle ultime 24 ore''. Tebboune ha espresso preoccupazione per il fatto che ''la Libia potrebbe precipitare nello stesso destino della Somalia''.