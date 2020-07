Siria: elezioni, irregolarità posticipano diffusione risultati

BEIRUT - E' stata rinviata sine die la diffusione in Siria dei risultati delle elezioni parlamentari svoltesi ieri in gran parte del territorio nazionale sotto controllo del governo centrale di Damasco.



L'agenzia governativa siriana Sana ha riferito poco fa che le votazioni si sono svolte in maniera irregolare in cinque delle oltre 7.000 sezioni totali e che dovranno essere ripetute oggi.



Le irregolarità si sono registrate, secondo la commissione elettorale, nella città di Aleppo nel nord e in quella di Dayr az Zor nell'est. Rappresentanti della commissione elettorale citati dalla Sana affermano che i risultati elettorali, inizialmente previsti per domani, non potranno essere diffusi prima che vengano concluse tutte le operazioni di voto e le conseguenti operazioni di conteggio.



Si è votato nel 70% del territorio siriano, con l'esclusione delle zone controllate dalle forze curde nell'est e da quelle sotto controllo turco nel nord-ovest.