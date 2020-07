Migranti: Io accolgo, sospendere accordi con la Libia adesso Aderisce appello 'I sommersi e i salvati' e promuove mailbombing

(ANSAmed) - ROMA, 27 LUG - La campagna 'Io accolgo', che ha aderito all'appello "I sommersi e i salvati" lanciato da Luigi Manconi, Roberto Saviano, Sandro Veronesi e sottoscritto da intellettuali, ong, associazioni e tanti cittadini e cittadine, rilancia le richieste lì contenute e promuove oggi un'azione di mailbombing, invitando tutti coloro che le condividono a inondare di mail le caselle di posta del Presidente del consiglio, della Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio per chiedere che vengano accolte. Sarà inoltre presente al presidio promosso dai promotori dell'appello oggi pomeriggio a Piazza San Silvestro a Roma.



"Nel Mediterraneo si sta consumando da anni una tragedia che - sostengono gli autori dell'appello - nessuno può più ignorare.



Decine di migliaia di migranti morti nel tentativo di raggiungere le coste europee o intercettati dalla guardia costiera libica e rinchiusi in veri e propri lager, sottoposti a terribili violenze e torture, quando non venduti come una qualsiasi mercanzia ai trafficanti di esseri umani.



L'indignazione, da sola, non basta più. E' il tempo di agire, chiedendo con tutti i mezzi di cui disponiamo l'annullamento dei famigerati accordi con la Libia, a partire dalla fine dei finanziamenti agli aguzzini della c.d. guardia costiera libica, dalla chiusura dei lager, trasferendo i migranti lì detenuti in paesi che garantiscano il rispetto dei diritti umani, alla individuazione di corridoi umanitari per attraversare senza pericoli il Mediterraneo. Avevamo sperato che il nuovo governo cambiasse radicalmente le proprie politiche sui migranti che fuggono da fame, violenze, guerre. Così ancora non è. Di fronte alle tragedie che continuano a consumarsi è tempo di dire basta, adesso".(ANSAmed).