Beirut chiede aiuto, Ue attiva protezione civile Partiti i primi 100 pompieri qualificati per cercare dispersi

(ANSAmed) - BRUXELLES, 5 AGO - "La Ue ha attivato il meccanismo di protezione civile in seguito alla richiesta delle autorità libanesi, e coordinerà l'invio urgente di 100 pompieri altamente qualificati, con veicoli, cani ed attrezzature specializzati nella ricerca e salvataggio in zone urbane.



Lavoreranno con le autorità libanesi per salvare vite": lo annuncia il commissario alla gestione delle crisi, Janez Lenarcic. "Olanda, Grecia e Cechia hanno già confermato la loro partecipazione, Francia, Polonia e Germania hanno già offerto assistenza", ha aggiunto. (ANSAmed).